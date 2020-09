Ritmo scatenato

La Serie A 2020/2021 si prepara a partire. Nella giornata di ieri sono andati in scena i sorteggi per il nuovo calendario, che vedrà la squadre scendere in campo il weekend del 19-20 settembre. Mai come quest'anno però il massimo campionato italiano sarà così sostenuto e compatto. Sono infatti previste solo tre soste per le Nazionali, 11 ottobre, 15 novembre, 28 marzo, in cui le squadre potranno rifiatare. Per il resto si giocherà spesso ogni tre giorni, sia con il calendario delle coppe ancora non pubblicato e sia per i sei turni infrasettimanali previsti. La pausa invernale sarà breve, in campo fino al 23 dicembre 2020 e ripresa in programma il 3 gennaio 2021. Ferie molto brevi per i giocatori quindi, soprattutto gli stranieri che presumibilmente non potranno partire e tornare nei loro paesi d'origine.

(corsera)