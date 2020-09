Ritmo, muscoli e personalità per sorprendere

La Roma oggi comincia ufficialmente la nuova stagione con l’amichevole in programma alle 17,30 a Trigoria contro la Sambenedettese. La squadra giallorossa, orfana dei tanti giocatori impegnati con le nazionali e di quelli positivi al coronavirus è solo l’ombra di quella che potrebbe essere nella stagione, ma non solo per i tanti assenti. Il mercato potrebbe cambiare anche il volto del gruppo. Pau Lopez ha finito la stagione sotto tono: per non fare minusvalenza bisognerebbe venderlo ad almeno 21 milioni. Se avvenisse, si punterebbe su Meret. La società, poi, punta forte sul ritorno di Smalling. Intanto, si cerca di cedere Fazio al Cagliari, partecipando all’ingaggio, ma l’argentino – dopo il prolungamento automatico scattato per le presenze – vorrebbe che la Roma allungasse il contratto di un anno. Juan Jesus, il brasiliano pare restio ad accettare l’offerta del Genoa, mentre Karsdorp deve sciogliere le ultime riserve sull’Atalanta.

In ogni caso Fonseca - ai giocatori che avrà a disposizione - chiede applicazione e duttilità. Quello che ha fatto anche lui, visto che il suo sistema di riferimento sarebbe il 4-2-3-1 con cui ha ottenuto i successi nello Shkahtar, ma che nella scorsa stagione si è visto essere troppo penalizzante per la difesa. Così è nato il passaggio alla difesa a tre e a quel 3-4-2-1.

(Gasport)