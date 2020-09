Quell'intreccio tra la Serie A e il nuovo assetto tlc

Il calcio italiano potrebbe diventare ben presto oggetto di un'asta tra gli operatori. Il destino di una rete unica, infatti, si intreccia con la partita per la commercializzazione dei diritti televisivi. Se la cordata di Private Equity formata da CVC, Advent e Fsi dovesse aggiudicarsi il 10% e la gestione della media company, le tlc potrebbero poi candidarsi come partner tecnici e distributori del canale di Serie A. A nove giorni dall'assemblea decisiva, però, i club sono ancora in disaccordo sull'opportunità di condividere ricavi e governance con i private equitiy: almeno una decina di squadre sarebbero scettiche su questa opportunità.

(Milano Finanza)