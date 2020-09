Quel patto tra gentiluomini può essere un assist ai furbetti

Ma esiste una regola in merito al rinvio di partite o al fatto di non far scendere in campo un'intera squadra? L'unica risposta, per ora, arriva dalla Uefa, che ha previsto che bastino 13 tesserati disponibili per scendere in campo, in caso contrario la gara viene persa a tavolino. Ma in Serie A qual'è la posizione della Lega? La squadra interessata e colpita da positività deve chiedere il rinvio della gara e, subito dopo, la Lega gira la richiesta alla squadra avversaria, un gentlemen’s agreement. Ma questa dinamica può creare molti problemi al campionato. Si pensi alla possibilità di una Juventus pesantemente colpita dal virus, nessun club avversario sceglierebbe di rinviare la partita e chiederebbe alla Lega di giocare appositamente contro una formazione indebolita. Un calcio dei furbetti.

(Il Messaggero)