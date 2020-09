Il momento è difficile, ma di certo Nicolò Zaniolo non potrà dire di sentirsi solo. Oltre 20 mila i commenti sotto la sua foto pubblicata su Instagram, e da parte dei tifosi di tutta Italia è stata corsa al conforto per il gioiello della Roma. Messaggi anche dai vip: da Enrico Ruggeri a Fedez, passando per Bebe Vio, nota tifosa giallorossa.

(gasport)