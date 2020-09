Priorità Friedkin: management e nodo stadio

La Roma di Dan Friedkin si prepara alla grande rivoluzione. Il nuovo proprietario giallorosso ha deciso che saranno due le priorità da portare avanti nel breve periodo. La prima riguarda lo stadio, di cui Baldissoni non si occuperà più dopo esser stato escluso dal cda e aver iniziato a trattare la buona uscita con la società. Saranno i Friedkin in persona ad occuparsi della questione, che hanno già comunicato il cambiamento alla Raggi che incontreranno nelle prossime settimane. La seconda grande rivoluzione riguarda l'area tecnica della società, con le dimissioni di Longo già accettate e l'uscita ormai vicina di Francesco Calvo. A rischio anche le posizioni di Gombar, De Sanctis e Zubiria. Chi invece potrebbe rientrare è Francesco Totti, con il quale però al momento non ci sono stati contatti con la società.

(corsport)