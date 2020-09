Petrachi, j'accuse e auguri interessati a Friedkin in arrivo

Il modo in cui l’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha scelto di rompere il silenzio, apre altre domande piuttosto che offrire risposte domande. Verso Fonseca il suo riferimento più diretto: «Qualcuno ha detto che avrei dovuto evitare di andare nello spogliatoio dell’intervallo del match col Sassuolo sul 3-0 per spronare i giocatori a non calpestare la loro stessa dignità». Fu proprio il tecnico, e subito, a sentirsi scavalcato e a dirglielo.

Il suo è apparso un messaggio neanche troppo velato ai Friedkin, che saranno a Roma il prossimo weekend. I suoi auguri sembrano quasi un’auto candidatura, visto che la Roma cerca ancora un ds e lui, tecnicamente, è ancora a “libro paga”. In realtà, la causa tra le parti è già partita, in attesa che i nuovi proprietari decidano se portarla avanti o meno. Molte delle sue accuse però, a cominciare dalle richieste a Pallotta, sono smentite dai diretti interessati.

(La Repubblica(