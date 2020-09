Pellegrini in regia, esordio Kumbulla

Fonseca parla chiaro quando si parla della formazione di Roma-Juve. I problemi fisici di Karsdorp e Peres che rilanciano Santon e con Pellegrini preferito a Diawara e Veretout in mediana. «Con Lorenzo possiamo uscire più velocemente per attaccare, con un uomo più vicino ai tre davanti». Andrà in scena l’esordio in giallorosso di Kumbulla. L’allenatore ci tiene ad accreditare il suo rapporto con i Friedkin «Io parlo tutti i giorni con loro, lavoriamo per una squadra più forte. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno». Sul fronte difesa, entra in corsa Verissimo (Santos), con Marçao e Vida.

(Gasport)