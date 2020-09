Pellegrini arretra a centrocampo, i trequartisti sono Pedro e Mkhitaryan

L’abbondanza nel reparto offensivo alle spalle di Edin Dzeko (ci sono Pedro e Mkhitaryan) hanno spinto Paulo Fonseca a riportare Lorenzo Pellegrini nei due centrali del centrocampo a quattro romanista. Fuori Diawara, che almeno è stato iscritto nella lista giusta, quella degli "Over". Per Pellegrini si tratta dell'ennesimo ritorno indietro, seppure in un modulo diverso: nel 3-4-2-1 i due centrali non giocano orizzontalmente tra di loro ma si mettono in verticale, per cui sarà Veretout ad abbassarsi verso la difesa e Pellegrini ad alzarsi per dare una mano in avanti. «Con Lorenzo possiamo uscire più velocemente per l’attacco: abbiamo un uomo in più vicino alle altre tre punte», è stata la spiegazione di Fonseca. L’idea è che, partendo da dietro, magari Pellegrini potrà trovare gli spazi per tornare al gol: in campionato non segna dalla vittoria a Firenze per 4-1 del 20 dicembre dell’anno scorso, mentre in Coppa Italia ha realizzato una doppietta il 16 gennaio contro il Parma.

(Corsera)