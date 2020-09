Pedro su Dzeko: “Sono qui per lui”. Gruppo con Edin

Dzeko non si muoverà da Roma. ad annunciarlo ci ha pensato Pedro durante la conferenza stampa di presentazione: «Siamo contenti che Dzeko resti con noi, è il nostro capitano ed è di un livello straordinario, e uno dei motivi per cui ho scelto la Roma è proprio la sua presenza». Le parole dello spagnolo, sbarcato nella capitale un mese fa e subito utilizzato nella prima di campionato a Verona, amplificano il lavoro fatto in questi giorni dallo spogliatoio nei confronti di Edin Dzeko. Una specie di muro alzato a difesa e supporto del bosniaco. Nell’ultima settimana i compagni hanno coccolato e fatto sentire importante Edin. Tra le personalità dello spogliatoio, il numero nove è molto legato a Pellegrini e Mirante, due tra quelli che più gli sono stati vicino.

(La Repubblica)