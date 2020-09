Pedro ci prova: «L’obiettivo? Arrivo in zona Champions»

C'è tutta la mentalità vincente di Pedro nelle parole pronunciate dallo spagnolo nella conferenza stampa di presentazione: «Possiamo arrivare al terzo o al quarto posto, anche se sappiamo che non sarà semplice. Ma dobbiamo puntare in alto, se miri solo al 4° posto va a finire che arrivi 7°». Lui, insieme a Dzeko e Mkhitaryan, è uno di quelli che fa parte del progetto «giovani ed esperti» nominato da Fienga. «Uno dei motivi per cui ho scelto la Roma è la presenza di giocatori così, sono calciatori di grande livello. Sappiamo che Dzeko è il nostro capitano, sappiamo della sua importanza nello spogliatoio, è di un livello straordinario, ha un peso specifico importante. Siamo contenti che Edin resti con noi, io ne sono molto felice, spero che domenica giochi e faccia una grande partita».

(Gasport)