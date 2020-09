Paura Zaniolo, ginocchio ko. La Roma torna a tremare

La Roma attende in ansia gli esiti degli esami strumentali a cui si sottoporrà nella mattina di oggi Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso nella serata di ieri è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 42 del primo tempo dopo uno scontro con van de Beek. Attimi di terrore sul volto di Nicolò, che ritorna con la mente agli attimi in cui aveva subito la rottura del crociato del ginocchio destro durante la gara contro la Juventus all'Olimpico. I primi esami medici avrebbero confermato l'infortunio, ma anche il medico della Nazionale Ferretti non si è sbilanciato: "Si tratta di una distorsione importante al ginocchio. Ovviamente aspettiamo domani per la diagnosi definitiva, comunque è una distorsione di una certa importanza".

(corsera)