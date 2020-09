Paratici (con le sue ombre) è già sulla porta di uscita

È il momento più difficile per Fabio Paratici. Il suo nome è stato accostato alla storiaccia dell'esame farlocco di Luis Suarez e tirato in ballo nelle intercettazioni dagli indagati dell'ateneo di Perugia, che lo considerano addirittura più «importante di Mattarella». Due anni da responsabile dell'area sportiva, l'addio di Allegri, la scelta di Sarri e le mancate cessioni di Dybala e Higuain, poi il Covid ha aggravato le difficoltà. Così nel mirino è finita la gestione di Paratici. Andrea Agnelli dopo l'eliminazione con il Lione assicurò la permanenza di Paratici. Il nome del dirigente, però, è stato con insistenza accostato alla nuova Roma di Friedkin, a conferma che la sua posizione all'esterno non era ritenuta così salda.

Inoltre, in queste settimane è in corso un restyling nell'organigramma bianconero e si vocifera addirittura del possibile rientro di Francesco Calvo come direttore generale.

(Il Giornale)