Palla a Dzeko

Il futuro di Edin Dzeko non è ancora scritto. Nella giornata di ieri sono arrivati due messaggi, uno social e uno no, in merito alla possibilità che il bosniaco possa rimanere a vestire la maglia giallorossa. L'attaccante ha infatti ripostato attraverso il proprio profilo Instagram una sua foto con una maglia per metà della Roma e metà della Bosnia. Dall'altro lato sono arrivate conferme dal Ceo Guido Fienga, che nella giornata di ieri ha dichiarato: "Edin Dzeko è il capitano della Roma e fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di questa squadra". Insomma la palla viene rimandata a Edin, se dipendesse dal club giallorosso non ci sarebbero dubbi, anche perché Fonseca lo ritiene fondamentale nel proprio scacchiere. Intanto la Juve non cerca l'affondo e spera nell'arrivo si Suarez, Morata o Cavani. Circola l'ipotesi però concreta che la Roma per trattenere il bosniaco sia pronta a spalmare il suo ingaggio fino al 2023, prolungando così di un anno il suo contratto.

(gasport)