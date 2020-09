Pali e traverse: esordio senza reti ma brilla Pedro

La Roma nella serata di ieri non è andata oltre lo 0-0 contro l'Hellas Verona. Nota positiva però per i giallorossi è stato l'esordio a sorpresa di Pedro, che Fonseca ha deciso di lanciare dal primo minuto nonostante rientrasse dall'infortunio alla spalla. Nella sua carriera con Barcellona, Chelsea e Nazionale ha vinto tutto quello che c'era da vincere e il talento in campo non è mancato infatti, peccato solo per l'errore sotto porta che poteva regalargli la prima rete in maglia giallorossa. Ottima la prestazione di Spinazzola, probabilmente il migliore in campo. Sul mercato si attende l'evoluzione della trattativa Milik per ufficializzare il trasferimento di Dzeko alla Juventus. Si cerca un difensore in alternativa a Smalling, mentre è definita l'uscita di Under al Leicester, che partirà con la formula del prestito con diritto e non più obbligo di riscatto a 24 milioni.

(La Repubblica)