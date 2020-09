Orgoglio Roma contro la Juve, salvata da due gol di Ronaldo

LEGGO (F. BALZANI) - Sorprese e rimpianti nella prima di Friedkin all'Olimpico. La Roma spegne un pronostico che sembrava scritto in una vigilia in cui si è parlato di tutto tranne che della sfida che più di tutte ha sempre acceso cuori e tormenti nella capitale. Finisce con un pareggio che molti avrebbero firmato fino a un minuto dall'inizio del match, ma i giallorossi restano col sorriso a metà per non aver battuto una Juve in piena difficoltà. I giallorossi si sono portati avanti due volte con un sontuoso Veretout: la prima su rigore, la seconda su assist di Mkhitaryan sfruttando la serata pessima di Chiellini. E in entrambi i casi è stata raggiunta da Cristiano Ronaldo, anche quando la Juve era in 10 per il rosso a Rabiot. Una grande chance buttata al vento visto che la Roma ha giocato per oltre un'ora meglio dei campioni d'Italia grazie a un gioco offensivo spregiudicato e concreto. Dietro, invece, si balla ancora. In una settimana che di normale non ha avuto quasi nulla (dal pasticcio Diawara alle voci su Allegri) la Roma respira ma ancora non ha dimostrato di essere diventata grande. Tante le storie da raccontare in una serata che non chiarisce i dubbi sul futuro. In primis quella di Fonseca che da sfiduciato (e per la prima volta in tuta) rimette qualche bullone su una panchina scricchiolante: "Abbiamo giocato bene, ma non sono contento del risultato. E' una occasione sprecata. Io ho totale fiducia nella società, il nuovo presidente è arrivato adesso e parliamo sempre, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione. Dzeko? Eravamo tutti d'accordo sulla sua cessione ma l'ho sempre visto sereno e motivato". L'altra storia è proprio quella legata a Edin che questa sfida avrebbe dovuta giocarla con la maglia bianconera. Dzeko ha riacceso il romanismo prima per un contrasto con Chiellini poi con lo start dal quale nasce il secondo gol. I due errori sotto porta nella ripresa, però pesano molto sul risultato finale messo ulteriormente a rischio dall'assalto bianconero negli ultimi minuti. Le note positive arrivano ancora una volta da Spinazzola ormai padrone della fascia sinistra. In tribuna Dan e Ryan Friedkin esultano e si esaltano nella loro prima volta in un Olimpico con appena 1000 spettatori. Padre e figlio erano appena tornati dal viaggio in Europa che potrebbe portare presto alla nomina del ds (Rangnick è la pista più calda). Fronte mercato: oggi sarà definito il passaggio di Borja Mayoral in prestito dal Real. Ultimi tentativi per Smalling. Le alternative sono Verissimo e Marcao.