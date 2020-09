Olimpico, Lotito ottiene lo sconto: ora tocca a Friedkin

Non c'è voce di bilancio che sfugge a Claudio Lotito, così come quella relativa agli oneri per la concessione d'uso dello Stadio Olimpico. E dato che durante il periodo Covid, 5 gare su 12 sono state giocate in casa senza i tifosi, il patron biancoceleste ha ottenuto uno sconto da "Sport e Salute" per quanto riguarda il rinnovo del contratto di concessione. Inizialmente Lotito aveva invitato anche la Roma alla riunione decisiva, ma i giallorossi hanno ancora un anno di contratto. La prossima settimana toccherà comunque alla Roma, con il presidente Friedkin in persona che si recherà allo Stadio Olimpico per visionare l'impianto e trattare uno sconto. Intanto per il futuro c'è l'idea di aprire lo Stadio Olimpico ai tifosi durante la settimana organizzando dei tour guidati. E per fidelizzare ancora di più tifosi di Lazio e Roma, si sta pensando di costruire dei piccoli musei nelle due Curve. Chiaramente con un biglietto d'ingresso, un percentuale andrà alle due squadre.

(Il Messaggero)