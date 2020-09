Nuovo Dpcm, stadi chiusi fino al 30 settembre

Scelta inopportuna riaprire gli stadi” lo aveva detto ieri il Premier Conte, il nuovo Dpcm non farà sconti al calcio. Entrerà in vigore da domani e gli stadi resteranno chiusi almeno fino al 30 settembre. Dunque le prime due giornate del campionato saranno ancora a porte chiuse. Intanto il ministro Speranza ha parlato di questa situazione con i colleghi francesi, tedeschi e spagnoli: l’idea che sta maturando è quella di un’intesa collettiva per far stabilizzare la curva dei contagi e superare la boa della riapertura delle scuole, ritenuta prioritaria.

(corsera)