Nuovo CdA: i nove membri. Lanciata l'Opa per il club

Ufficializzati in casa Roma i 9 membri che faranno parte del nuovo Cda, che scadrà nell'autunno del 2023. Presenti ovviamente Dan e Ryan Friedkin, con Fienga e i manager del gruppo Friedkin, Watts e Williamson. In uscita Baldissoni, confermata Benedetta Navarra. In entrata: Analaura Moreira-Dunkel, vice presidente del Gruppo Friedkin; Mirella Pellegrini, docente di Diritto dell’Economia presso le Università Luiss e a Bologna; Ines Gandini, esperta di Diritto Tributario e membro, tra gli altri, di Biancamano e Fideuram.

Intanto la «Romulus and Remus Investment LLC» il 6 settembre ha comunicato di aver fatto partire la richiesta di Offerta pubblica d’acquisto per acquisire il controllo del club.

