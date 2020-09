Non solo Milik: i giallorossi pensano a Depay

Il mercato della Roma si muove sotto traccia. Un nuovo obiettivo qualora Edin Dzeko chiedesse di essere ceduto è Memphis Depay del Lione. Il presidente dei francesi Aulas ha specificato come l’attaccante è seguito innanzitutto dal Barcellona e che la Roma si sia fatta viva solo attraverso intermediari, ma resta una’idea, anche se l’impressione è che, in caso di partenza di Dzeko, la pista Milik sia la più percorribile. Tutto questo perché sarebbe possibile uno scambio con Under e un giovane del vivaio. In ogni caso, a Trigoria sperano sempre di riuscire a tenere Dzeko.

(Gasport)