No Dzeko, no gol. La prima Roma si ferma al palo

La Roma non va oltre lo 0-0 in casa dell'Hellas Verona nella prima gara della Serie A 2020/2021. I giallorossi sono una formazione ancora da sistemare, lo sa bene il tecnico Fonseca come la nuova proprietà, composta da Dan e Ryan Friedkin che nella serata di ieri si sono recati entrambi a Verona per assistere al match sperando magari in una vittoria. Alla Roma è mancato un centravanti, o meglio lo aveva ma è rimasto seduto in panchina. Fonseca ha preferito non schierare Dzeko neanche a partita in corso e con il risultato bloccato viste le trattative di mercato. Sicuramente avrebbe fatto la differenza nel primo tempo, dove Spinazzola sulla fascia sinistra mette al centro due ottimi palloni che prima Mkhitaryan e poi Pedro non riesco a capitalizzare. Diverso il discorso del secondo tempo in cui i giallorossi sono apparsi molto più stanchi e con poche idee offensive, tanto che il Verona ha spinto molto sull'acceleratore in cerca del gol.

(Il Messaggero)