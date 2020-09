Nela ancora sotto i ferri per un tumore: “C’è da fare un po’ di pulizia nel mio corpo”

“Tra dieci giorni affronterò la mia quarta operazione, dobbiamo fare un po’ di pulizia, abbiamo trovato qualcosa che non va bene, c’è da ripulire un po’”. Sebino Nela ha raccontato di sé e di questa lunga lotta che sta combattendo da quasi dieci anni, dei momenti di sconforto (l’ultima volta aveva dichiarato di aver pensato al suicidio) del terribile incrocio tra la vita e la chemio. Ha fatto sapere di essere prossimo all’intervento chirurgico, la ripulitura di cui necessita, e l’ha fatto con il vecchio spirito da invincibile di quando correva su e giù per la fascia destra della Roma dei primi anni Ottanta. “Noi maschietti abbiamo più paura delle donne ad andare dal medico, rimandiamo sempre alla prossima settimana, e invece a volte basterebbe un semplice prelievo per capire molte cose“, meglio d’un virologo da talkshow: la prevenzione è la miglior risposta.

(Il Messaggero)