Negli incastri Dzeko-Milik spunta anche l'idea Piatek

La Roma in caso di partenza di Edin Dzeko avrebbe deciso di puntare su Arkadiusz Milik, di proprietà del Napoli. La richiesta degli azzurri però rimane molto elevata, 40 milioni di euro, e per questo motivo i giallorossi potrebbero scegliere di virare su un altro profilo, sempre proveniente dalla Polonia. Questo è il caso di Krzysztof Piatek, ex Genoa e Milan e attualmente di proprietà dell'Hertha Berlino. Il club tedesco lo ha pagato 24 milioni di euro, per questo motivo il valore del suo cartellino in caso di partenza potrebbe essere di 25 milioni. La Roma ci pensa, soprattutto perché il polacco in Germania non ha brillato, 5 gol in 14 partite. Intanto però sono stati proposti anche Giroud del Chelsea e Tadic dell'Ajax.

(gasport)