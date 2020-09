Nazionale, sarà turnover: in Olanda è il momento di Zaniolo

Turnover obbligato per l'Italia di Mancini: degli undici schierati a Firenze contro la Bosnia dovrebbero essere Bonucci e Barella, reduce dall’Europa League con l’Inter. In difesa Bonucci farà coppia con Chiellini. Probabile l’alternanza sugli esterni: ci sono Gianluca Mancini, Spinazzola, Di Lorenzo e D’Ambrosio per due posti. A centrocampo è atteso il rientro di Jorginho davanti alla difesa, mentre al posto di Lorenzo Pellegrini è possibile l’inserimento di Zaniolo. Davanti, Immobile il centravanti annunciato. Ai suoi lati potrebbe esserci Kean, in campo pochi minuti a Firenze, e poi uno tra Insigne, El Shaarawy e Orsolini. Ieri mattina allenamento per chi non aveva giocato venerdì, A centrocampo schierati Zaniolo, Jorginho e Locatelli, in attacco Orsolini, Immobile ed El Shaaeawy.

(Gasport)