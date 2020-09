Nasce la nuova Roma. Kumbulla, Milik e De Sciglio: è ora di decollare

La Roma ha dato il via nella giornata di ieri a quella che sembra a tutti gli effetti una rivoluzione societaria. I giallorossi infatti hanno come obiettivo quello di abbassare il monte ingaggi e soprattutto diminuire l'età media della rosa, considerata troppo alta per poter costruire in vista delle prossime stagioni. Per questo motivo non può stupire la trattativa lampo che ha portato nella Capitale Marash Kumbulla, classe 2000 in arrivo dall'Hellas Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Accantonata la pista Smalling, 30 anni e richiesta di un contratto di 3 milioni per quattro anni. Anche in attacco ci si prepara alla grande rivoluzione: fuori Dzeko a 34 anni e dentro Milik che di anni ne ha 26. Nella trattativa che porterebbe il bosniaco a Torino potrebbe rientrare il cartellino anche di De Sciglio, che rinforzerebbe la fascia destra su cui i giallorossi sono privi di giocatori. Infine nella trattativa per arrivare a Milik, per cui verranno versati 25 milioni nelle casse del Napoli, potrebbe rientrare anche il cartellino di Bouah. Risolto il problema delle uscite con Fazio e Juan Jesus si punterà su un altro difensore, proposto anche Nacho del Real Madrid.

(gasport)