Nasce il primo Cda dell'era dei Friedkin. E per l'Olimpico si chiede uno sconto

La nuova era della Roma sta per iniziare ufficialmente a livello societario. Dopo l'addio arrivato nella giornata di ieri di Mauro Baldissoni, nella giornata di oggi andrà in scena alle ore 15 la conference call che permetterà la costituzione del nuovo Cda giallorosso. In attesa di sapere se Ryan avrà solo il ruolo di consigliere o meno, i membri del Consiglio d'amministrazione saranno, oltre Dan e Ryan Friedkin, Fienga e Benedetta Navarra (confermata), e poi Watts e Williamson (uomini di fiducia di Dan) , Analaura Moreira-Dunkel (gruppo Friedkin) e le italiane Mirella Pellegrini (professoressa della Luiss e nel cda Enel) e Ines Gandini, dello studio Salvini e soci. Infine., come fatto anche dalla Lazio, i giallorossi hanno richiesto uno sconto per l'affitto annuale dell'Olimpico, che si attesta sui 3,5 milioni stagionali, a causa delle perdite per il Covid.

(gasport)