Miozzo e la linea del Cts: "Una follia far entrare più di 1000 spettatori"

Nei giorni in cui si discute della riapertura degli stadi, parla Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, usando toni tutt'altro che pacati: "A chi preme per riaprire gli stadio vorrei ricordare le conse­guenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre prio­rità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia". [...]

Si riferisce al Regno Unito che ha rinviato l’apertura?

«Certo, ma anche altri Paesi guardano con preoccupazio­ne alla riapertura degli stadi. Qualcuno come la Germania ha fissato una capienza mas­sima al 20 per cento ma si ri­serva una nuova valutazione, altri hanno un approccio va­riabile ma tendenzialmente riduttivo e con grande pru­denza. La curva epidemica sa­le ovunque e bisogna com­portarsi di conseguenza».

Il ministro della Salute Ro­berto Speranza è contrario.

«Lui conosce perfettamen­te la situazione, ha ben chiari i rischi. L’Italia è il Paese che ha saputo gestire meglio di tutti l’emergenza, è visto come l’esempio da seguire. Vanifi­care gli sforzi fatti finora sa­rebbe da incoscienti. Ricor­diamoci che cosa è successo quest’estate con la riapertura delle discoteche. Le Regioni sono andate in ordine sparso e alla fine il governo è stato costretto a chiudere tutto».

[...]

(corsera)