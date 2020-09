Milik, prove di sbarco: per ora è di passaggio

Dzeko è stato inserito nella lista dei convocati per la partita di oggi contro il Verona. Alla convocazione, però, non dovrebbe seguire la maglia da titolare, una situazione che ha indispettito il bomber bosniaco desideroso di raggiungere la Juventus quanto prima. La Roma però non può dare il via libera al trasferimento finchè non si sbloccherà definitivamente la questione Milik. Ieri mattina il polacco era a Ciampino ed è volato a a St. Moriz dove c'è la clinica Klinik Gut in cui opera il professor Georg Ahlbaumer per sottoporsi a una visita di controllo alle ginocchia operate, una richiesta della Roma per verificare l'integrità del calciatore, in attesa di altri esami. Nel tardo pomeriggio il polacco è rientrato nella Capitale e poi si è diretto a Napoli dove dovrà chiudere dei contenziosi con il presidente azzurro De Laurentiis. L'attaccante oltre a firmare il rinnovo deve ancora percepire tre mensilità dello stipendio alle quali il Napoli vorrebbe decurtare i soldi delle multe per l'ammutinamento dello spogliatoio dello scorso novembre.

(Il Messaggero)