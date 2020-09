Milik, più gol di Dzeko per minuti giocati

La Roma è al lavoro per portare nella Capitale Milik attaccante del Napoli. Quando questa operazione verrà ufficializzata Dzeko potrà lasciare i giallorossi e trasferirsi a Torino sponda Juventus. In molti sono preoccupati per la differenza tecnica tra i due giocatori, ma il polacco ha dalla sua la garanzia di poter mettere a segno più reti del bosniaco. Infatti, Milik è partito titolare in 69 partite su 122 disputate potendo raggiungere una media gol di 25-26 reti stagionali; Dzeko invece è stato titolare 188 volte su 222, garantendo una media gol di 19-20 in una stagione.

(corsera)