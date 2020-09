Milik, non c'è intesa tra Roma e Napoli ma Dzeko-Juve avanti

L'asse di mercato che vede protagonisti Roma, Napoli e Juventus sembra essersi inceppato. Se infatti fino a pochi giorni fa l'arrivo in giallorossi di Milik e la partenza di Dzeko sponda bianconera erano sicure, adesso tutto sembra esser messo in discussione. I giallorossi dovrebbero far partire comunque il centravanti bosniaco, anche se devono iniziare a cercare un piano B qualora l'attaccante polacco non arrivasse. Tra Roma e Napoli infatti sembrano esserci stati dei rallentamenti sulla trattativa, visto che il giocatore deve risolvere problemi relativi a multe e possibili azioni legali con il club. Inoltre, i giallorossi dopo aver fatto svolgere le visite mediche al giocatore e visti i suoi precedenti infortuni avrebbero chiesto ai partenopei di cambiare le modalità d'acquisto del suo cartellino: prestito biennale con obbligo di riscatto, simile all'operazione Kumbulla, più una super valutazione dei due giovani inseriti nella trattativa, Meloni e Modugno. C'è ottimismo, ma non ancora la sicurezza che tutto possa andare per il meglio.

(gasport)