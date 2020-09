Milik ha detto sì. Ora è corsa contro il tempo per Verona-Roma

Dopo un lunghissimo tira e molla, Arkadiusz Milik ha detto sì alla Roma e nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore giallorosso, liberando di fatto Edin Dzeko: diventerà il centravanti della Juventus, che lo pagherà 15 milioni di euro. Ora, però, è in corso una lotta contro il tempo per finalizzare l’operazione e consentire all’attaccante polacco di aggregarsi alla squadra già per la gara di domani sera a Verona contro l’Hellas, esordio in campionato della formazione di Paulo Fonseca. Ieri Milik si è finalmente convinto ad accettare la proposta romanista, dopo che il suo agente Pantak ha passato la mattinata a Trigoria, dove c’era anche Ryan Friedkin, a limare i dettagli del suo accordo con la società giallorossa. La Roma partirà per Verona oggi pomeriggio alle 17.30: complicato, ma non impossibile, che Milik possa viaggiare con la squadra. Se tutto dovesse filare liscio raggiungerà i compagni in un secondo momento. La scelta se farlo giocare o meno, poi, sarebbe esclusivamente di Fonseca che, se non ci sarà Dzeko, avrà il solo Mkhitaryan a disposizione in attacco. In uscita Diego Perotti. Ieri il suo agente, Gabriele Giuffrida, era a Trigoria per discutere del suo trasferimento al Fenerbahce per 3 milioni. Nella Capitale anche l’agente di Cengiz Under, per finalizzare il trasferimento del turco al Leicester: oggi visite mediche a Roma e poi partenza per l’Inghilterra.

(corsera)