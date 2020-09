Milik ancora non firma. Problemi alle ginocchia? No, solo "mal" di Napoli

Per il trasferimento di Milik alla Roma bisogna aspettare la prossima settimana. Ieri infatti, in una giornata in cui la Roma ha spinto per chiudere tutti i passaggi, il terzo incomodo Napoli non ha avuto alcuna fretta, anche perché non c’è ancora l’accordo in uscita col centravanti polacco. L’esito delle visite svolte all'estero ha dato buoni risultati, ed è arrivato l'ok da parte della Roma. A quel punto però il club della capitale sperava che fosse risolta la questione fra il centravanti e il Napoli così da poter concludere in giornata le visite mediche e tesserarlo in tempo. Ma la questione è andata per le lunghe, perché il Napoli è stato irremovibile su tutti i fronti e nemmeno una telefonata di Ryan Friedkin è servita a smussare gli angoli e accelerare questa trattativa in uscita. Due gli aspetti da dirimere: la questione multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre e la conseguente azione legale per i diritti di immagine che il patron del Napoli intende sempre intraprendere per una questione di principio. la Roma ha consigliato Milik, rientrato a Roma poco dopo le 18.30, di dirigere l’auto verso Napoli perché non aveva senso velocizzare il resto delle visite mediche nella capitale a Villa Stuart, per evitare imbarazzi con i tifosi e sovrapposizioni con la situazione di Dzeko.

(Gasport)