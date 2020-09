Milik alla Roma: oggi si decide. E adesso la Juve è più vicina a Edin

Andrea Pirlo vuole in fretta un nuovo centravanti, ed oggi potrà avere la risposta definitiva su Edin Dzeko. Arkadiusz Milik sembra essersi ammorbidito sulla destinazione Roma, e la vicenda può sbloccare l'approdo del bosniaco in bianconero. E' interesse sia dei giallorossi che dei bianconeri che l'affare si faccia il prima possibile, non eccessivamente a ridosso della prima di campionato.

Milik era affascinato a sua volta dall'idea-Juve, ma ora che il mentore Sarri non c'è più il polacco ha apprezzato il corteggiamento arrivato da Trigoria, e ha preso atto del fatto che sarebbe dura passare una stagione a Napoli da separato in casa.

Oggi il faccia a faccia decisivo tra il calciatore ed il club di Trigoria, che ha fretta di chiudere l'operazione così come la Juve vuole arrivare il prima possibile a Dzeko.

