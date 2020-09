Mayoral sarà il vice-Dzeko. Diawara in crisi medita l’addio

La Roma dopo il pareggio contro la Juventus torna a lavorare sul mercato nell'ultima settimana disponibile per rafforzare la rosa. Per questo mentre si cerca un difensore centrale, che Fonseca spera sia Smalling, il club è al lavoro con il Real Madrid per chiudere per Borja Mayoral. Intanto però in attesa di sapere quale sarà il nome scelto per il futuro ruolo di direttore sportivo giallorosso, il club deve risolvere una spaccatura interna con l'agente di Diawara, che nella giornata di ieri ha attaccato la società in merito alla gestione del giocatore. «Lui non ha colpa del caos liste ed è un peccato che si sia parlato di un “caso Diawara”. Peccato poi che non abbia giocato con la Juventus. Adesso manca una settimana alla fine del mercato, dobbiamo fare il punto con la società per avere chiarezza».

(La Repubblica)