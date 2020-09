Marcao e Vida per la difesa. In attacco occhi su Mayoral

La Roma continua a cercare rinforzi in difesa. La strada per Smalling è sempre più complicata da percorrere, per questo il club si sta guardando intorno: con i nomi di Marcao, del Galatasaray, e di Vida. Sempre in difesa, sembra destinato a restare Santon, che non ha molta voglia di trasferirsi in Turchia e per il quale l’interesse del Genoa non si è mai concretizzato. Si continua a cercare anche un vice Dzeko: Kalinic spera in una chiamata, mentre Borja Mayoral è stato convocato da Zidane per la partita col Betis, ma si tratta. Il nome nuovo è quello di Dimata, 23 anni, dell’Anderlecht.

(Gasport)