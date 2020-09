Ma è davvero giusto dare una sconfitta a tavolino alla Roma per il caso Diawara e l’errore di compilazione delle lista della Lega?

Ha veramente senso assegnare alla Roma la sconfitta a tavolino per 3-0 contro l'Hellas Verona? Eppure l'errore di inserire Diawara tra gli under 22 non ha generato un vantaggio alla squadra. Inoltre tra gli over 22, dove il nome del giocatore sarebbe dovuto essere, erano ancora disponibili quattro slot. Era quindi necessario assegnare una sconfitta alla prima giornata a una squadra che non la meritava? La norma è stata applicata correttamente, ma non c'è stato un sotterfugio che ha permesso alla Roma di avvantaggiarsi, per questo non si capisce il senso di tutto questo. Si attende il ricorso.

