L'incredibile storia di Mario Forlivesi, la 'pezza mancante' (PODCAST)

GLIEROIDELCALCIO.COM - Siamo arrivati quasi al termine di questa prima serie di dieci appuntamenti con gli emozionanti Podcast de “La voce della Storia”. Nelle scorse settimane abbiamo ascoltato i podcast dedicati a Erasmo Iacovone, Guido Tieghi, Ricardo Paciocco, Giuliano Giuliani, Luigi Luigin Burlando, Luciano Corsinovi, Edoardo Bortolotti, Domenico Neri e oggi è il turno di ragazzo sfortunato: Mario Forlivesi. (...) Quella di “Mariuccio” è una storia che non ha fatto in tempo ad entrare in quella storica coreografia creata dalla Curva Sud, “Figli di Roma, capitani e bandiere…”. A Roma c’è stato un periodo in cui questo ragazzo era sulla bocca di tutti. Incarnava il sogno di ogni ragazzino.

