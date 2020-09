Le Regioni riaprono gli stadi. Zingaretti: ma l'Olimpico no

È caldissimo il tema della riapertura degli stadi. Ieri c'è stata la conferenza tra le Regioni, ma resta tanta discordanza tra le parti: Figc e Lega spingono per il 40% di pubblico, fanno un passo indietro invece Cts e Ministero della Salute. Le regioni discutono anche sulla riapertura del 25%, ma il governatore del Lazio Zingaretti frena, e apre l'Olimpico solo per 1000 spettatori. Il motivo sono i numeri: diventerebbe troppo difficile rispettare le procedure con 17mila persone: "“Escludo, come presidente della Regione Lazio, che si possa tornare allo stadio adesso. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze italiani che la scuola e l’Università non si interrompano, evitare nuovi lockdown, quindi bisogna evitare forme di assembramento di questo tipo. Sia chiaro, non riguarda lo sport o il calcio, la questione è evitare forme di assembramento di 20-25mila persone." Lega e Figc intanto chiederanno al governo di chiudere intorno al 10-15%, ma per avere ulteriori novità bisognerà aspettare il nuovo dpcm, previsto per il 17-18.

(Il Messaggero)