Le partite sono il corpo del calcio ma senza tifosi manca l’anima

La Serie A si prepara a ripartire per la nuova stagione. Poche polemiche per i sorteggi, anche perché vale il principio per cui tutti devono giocare contro tutti. Rimane però che se la partenza della nuova stagione può essere una vittoria, il massimo sarebbe però poter riportare i tifosi all'interno degli impianti. Molti club, come la Juventus, sono pronti a provare con i propri impianti, ma per ora dal Cts tutto tace. La speranza è che non si improvvisi, ma se hanno riaperto cinema e teatri si può ben pensare di lavorare per riavere i tifosi negli impianti. L'anima del calcio per cui vale la pena scendere in campo.

(La Repubblica)