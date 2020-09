Le lacrime di Nicolò dopo il k.o. Il medico: "Grave distorsione"

La Roma e tutti suoi tifosi continuano a essere in ansia per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso infatti nella serata di ieri ha riportato un brutto infortunio che fa pensare al peggio. Il giocatore è uscito dal campo dopo un contrasto di gioco con van de Beek, e a un primo esame si è parlato di infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore è uscito dal campo in lacrime, soprattutto per la paura che ha dovuto vivere al ricordo del precedente infortunio, lo stesso ma alla gamba destra, che lo aveva tenuto lontano dal campo per mesi. Il medico della Nazionale al termine della gara: "Una distorsione molto importante. Soltanto dopo gli esami avremo una diagnosi definitiva". Anche il ct Mancini ha cercato di allentare un po' la pressione: "Dopo l’infortunio Nicolò era molto preoccupato. Sono stato nello spogliatoio e l’ho trovato più sereno. Non aveva grande dolore. Possiamo sperare non sia grave come l’altra volta".

(gasport)