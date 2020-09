Le giallorosse col Verona schierano Ohale

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile ha ricominciato a lavorare a pieno organico in vista del match di sabato alle 12.30 con il Verona. Le giocatrici convocate in Nazionale sono ormai rientrate e l'attenzione è tutta sulla gara del Tre Fontane che le ragazze di Bavagnoli non possono sbagliare. Le giallorosse nelle prime tre giornate di campionato hanno ottenuto 4 punti mentre il gruppo di testa composto da Fiorentina, Milan e Juventus - che per ora non hanno commesso passi falsi - dista già 5 lunghezze.

Contro il Verona la coach romanista potrà finalmente contare su Osinachi Ohale, arrivata in estate ma che non è mai potuta essere schierata prima per problemi di transfer e successivamente per un infortunio alla caviglia. La nigeriana verrà inserita tra le convocate e potrebbe fare il suo esordio in Serie A. Intanto la Figc ha reso note le date delle prossime gare: Inter-Roma si giocherà l'11 ottobre alle 12.30, San Marino-Roma il 17 alle 15.