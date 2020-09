"Lazio e Reina, quello striscione era da condannare"

Dopo il discusso striscione di benvenuto dei tifosi laziali a Pepe Reina,l'Osservatorio Nazionale contro la discriminazione razziale ha richiamato il club biancoceleste: "Siamo costretti ad intervenire dopo aver atteso per l'intero arco della settimana un cenno di denuncia o di dissociazione da parte della Lazio e del suo portiere Pepe Reina". Triantafallos Loukarelis, direttore dell'Unar ha aggiunto: "Mi sfugge come una società così ambiziosa non abbia sentito l'esigenza di condannare lo striscione esposto. Temo si tratti di sottovalutazione di un fenomeno che vede nell'omertà una responsabilità indiretta"

(corsport)