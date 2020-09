Laziali e romanisti uniti: «O tutti o nessuno»

I tifosi di Lazio e Roma protestano per la scelta della Regione Lazio di aprire lo Stadio Olimpico solo per 1000 spettatori. La posizione della curva Sud e della curva Nord è una, e accomuna anche le tifoserie organizzate di tutta Italia. «Allo stadio in mille?No, grazie, o tutti o nessuno». Un blocco monolitico, aspettando l’ok per poter tornare in gruppo. Mentre negli uffici di Trigoria e Formello si è lavorato alle soluzioni per «eleggere» i mille per Roma-Juventus di domenica e Lazio-Inter del 4 ottobre, il cuore del tifo non rinnega il proprio essere un’unica entità: il gruppo oltre il singolo. «E sia chiaro, non andiamo contro quella che è una situazione di emergenza acclarata, il problema c’è, anche serio. Ma semplicemente non entreremo perché siamo ultrà. Quando si potrà torneremo tutti insieme’». Lo faranno, appena possibile, anche i tifosi della Roma, anche loro compatti nel non fare figli e figliastri tra chi potrà entrare e chi no.

(corsera)