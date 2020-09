L’anarchia delle Regioni e gli spalti a inviti

La volontà era quella di riaprire gli impianti sportivi calcistici a mille tifosi per dare un messaggio ai tifosi che la normalità stava tornando. Però più che normalità qui si parla di disparità. Si, perché mentre all'Olimpico entravano mille tifosi nel basket tutto tace, così come nell'atletica. Però i biglietti non sono in vendita, allo stadio si entra solo su invito. Privilegiati. Che poi i risultati si sono sentiti molto più che in altri stadi, i cori hanno reso l'idea di una squadra di casa e una squadra in trasferta, però rimane che mentre le società chiedono una maggior apertura i tifosi sono in attesa e continuano, per ora, a guardare le partite da casa.

(La Repubblica)