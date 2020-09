La solitudine di Fonseca in attesa di Friedkin e rinforzi

La prima amichevole estiva di oggi contro la Sambenedettese a Trigoria diventa l’occasione per rivedere Fonseca in panchina, a distanza di un mese dalla pessima prestazione con il Siviglia in Europa. Il tecnico per il momento ha deciso di non parlare, chiuso in un silenzio che va d’accordo con la linea scelta dalla nuova proprietà, ma che probabilmente nasconde anche un disagio rispetto a quanto ci si aspetta dal suo lavoro. La Roma è impegnata a sistemare i conti, senza Smalling e Kolarov, il tecnico portoghese ha in difesa una squadra più debole rispetto a quella arrivata quinta lo scorso campionato. Con Fienga plenipotenziario, in continuo movimento per il mercato, Fonseca è un uomo solo al comando dentro Trigoria, in attesa che l’arrivo dei Friedkin, e il conseguente confronto di persona con padre e figlio, gli regali qualche risposta precisa in più.

(La Repubblica)