La "solitudine" di Fonseca: ha 13 giocatori in meno

Paulo Fonseca si prepara a vivere la sua seconda stagione in Italia. Il portoghese in questi giorni a Trigoria si trova a lavorare da solo, senza nessun elemento della società a vivere al suo fianco questa preparazione estiva, con i nuovi proprietari che però non hanno mancato di telefonargli per trasmettere fiducia in vista del campionato. Fonseca lavora sereno, anche se è costretto a farlo senza 13 giocatori, che hanno lasciato la Capitale per raggiungere i vari ritiri delle proprie Nazionali. Infine ieri l’allenatore giallorosso ha commentato il calendario della Serie A: «All’inizio abbiamo una partita difficile contro il Verona, poi giochiamo in casa con la Juventus. È un inizio complicato, anche il termine del campionato è difficile. Ma dobbiamo pensare una gara alla volta».

(gasport)