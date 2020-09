La rosa è in rosso: Fonseca in ansia

Nel giorno della prima amichevole stagionale, Fonseca fa i conti con una rosa troppo corta. Mancano chiaramente i 13 nazionali ma di questi Kolarov e Schick sono stati ceduti, Florenzi, Olsen e Under attendono di esserlo e Dzeko resta in bilico. Per il tecnico, preparare così la stagione diventa difficile. Non c'è ancora Smalling e l'accordo con lo United rimane lontano. L'offerta della Roma è 14 milioni, bonus compresi. Il Manchester ha però tutto l'interesse ad aspettare qualche club che possa rilanciare. Il giocatore tra l'altro chiede un quadriennale da 3,5 milioni più bonus. L'operazione rischia di andare per le lunghe e risolversi in extremis. Oltre all'inglese, la Roma ha intenzione di prendere altri due centrali. A centrocampo il reparto sarebbe completo ma il Napoli preme per Veretout con l'agente che lavora per trovare un'intesa con De Laurentiis. La Roma non ha chiuso alla cessione. A 30 milioni, il club valuterebbe l'offerta. Veretout a bilancio figura a 15,1 milioni: venderlo al doppio è un'operazione che un club che a giugno ha chiuso con un passivo superiore ai 160 milioni e ha un indebitamento oltre i 300 è costretto quantomeno a considerare.

Attualmente, tra i giocatori considerati da Fonseca, come terzino destro c'è il solo Bruno Peres e serve un titolare. A sinistra, partito Kolarov c'è Spinazzola (più Calafiori che farà parte della rosa). Tuttavia visti i continui stop dell'ex Atalanta, si cerca un altro elemento e Biraghi è una possibilità. In attacco tutto ruota attorno a Dzeko. Il Napoli continua a valutare Milik 40 milioni. Il passo in avanti, scendendo da 20 a 15 milioni più il cartellino di Under, non basta. Anche perché Dzeko non ha ancora il via libera dalla Juve.

(Il Messaggero)