La Roma ora gioca in difesa

Tre difensori centrali. È questo l’obiettivo anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio e Jesus. Una volta poi ufficializzate le cessioni di Schick al Bayer Leverkusen e quella di Karsdorp all’Atalanta inizieranno le grandi manovre in entrata. L’obiettivo principale è riprendere Smalling. Il secondo nome potrebbe uscir dalle trattative che vedono coinvolti Napoli e Roma. A Trigoria si punta Milik, offrendo Under, Riccardi e 10 milioni. De Laurentiis però vuole anche Veretout e per il centrocampista più il turco mette sul piatto - oltre al centravanti - anche il cartellino di Maksmimovic. Ma c’è di più. Perché ad entrambe le società è stato offerto l’argentino Marcos Senesi, classe ‘97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord la cui valutazione si aggira sui 15 milioni. In ogni caso Maksmimovic resta comunque il profilo è da tenere sotto osservazione. Il suo agente infatti è Ramadani, lo stesso di Under.

(Il Messaggero)