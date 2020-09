La Roma c’è, Fonseca felice a metà: «Gara superma il pari è ingiusto»

Niente festa per la Roma, che sfiora l’impresa prima di fermarsi sul 2-2 contro la Juventus in un Olimpico per la prima volta (semi) aperto. Protagonista della serata è stato Jordan Veretout, autore di una doppietta: il centrocampista francese ha prima realizzato il rigore del vantaggio giallorosso (il settimo da quando gioca con la Roma, comprese le coppe), e poi il raddoppio che ha consentito ai giallorossi di chiudere in vantaggio il primo tempo, dando una dimostrazione pratica del perché Paulo Fonseca abbia messo il suo nome tra gli incedibili. "È stata un’occasione sprecata - le parole di Fonseca - abbiamo fatto una buona partita ma non sono soddisfatto per il risultato. Abbiamo creato occasioni e abbiamo giocato per vincere. Dzeko? L’ho visto sempre molto sereno e motivato". Alla fine è un pareggio che lascia l’amaro in bocca. "Sono rammaricato. La squadra è stata sempre sicura nella partita, dopo l’espulsione per quindici minuti non abbiamo dato occasioni alla Juventus"

(Corsera)