La Roma aspetta il 'sì' di Milik

E' tempo di grandi cambiamenti a Trigoria, tra chi arriva e chi inevitabilmente va via. La certezza è quella relativa all'acquisto dall'Hellas Verona di Marash Kumbulla, che ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart per approdare alla Roma. Faranno il percorso inverso l'ala del 2002 Cancellieri ed il classe 2000 Diaby. Valutazione di 25 milioni per il centrale albanese - 3 per il prestito e 22 per il riscatto -. A questa cifra dovranno però essere sottratti gli 8 milioni di Mert Cetin - 1+8 -.

Ancora qualche ora al trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus, che vestirà sicuramente bianconero nella stagione alle porte. Serve solo l'ok definitivo di Arkadiusz Milik. L'entourage dell'attaccante polacco ha chiesto 5 milioni a stagione alla Roma, che ne offre 4,5 compresi i bonus. Si cerca un punto di incontro che, ad ogni modo, sembra si troverà.

Leicester in pole per Cengiz Under: il turco lascerà la Roma per 3 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni - il 20% verrà poi versato nelle casse del Basaksehir -. Si cerca poi un vice-Milik. Karsdorp frena il passaggio al Genoa, mentre nelle ultime ore si è trovato l'accordo con De Sciglio - ingaggio da 2,8 milioni a stagione -. E se Fazio sembra voler restare nella capitale - su di lui la Fiorentina che dovrà sostituire uno tra Milenkovic e Pezzella rispettivamente corteggiati da Milan e Barcellona -, da Trigoria escludono un ulteriore rilancio per Chris Smalling. Proposto alla Roma Nacho Fernandez, Olsen tra Parma e Watford, il Genoa aspetta Jesus.

